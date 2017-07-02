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Квинси Промес: Великолепно, что у «Спартака» есть такие нападающие, как Луис Адриано и Зе Луиш

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал о том, как чувствует себя рядом с Луисом Адриано и Зе Луишем.

- Как чувствую себя рядом с Луисом Адриано и Зе Луишем? Великолепно, что у нас есть такие нападающие. Когда они на поле, всегда угрожают воротам соперника. В прошедшей игре они в очередной раз это подтвердили своими забитыми мячами. Я счастлив, что у нас есть такие нападающие в команде, - рассказал Промес в видеоинтервью клубной пресс-службе.

Напомним, что футболисты «Спартака» в товарищеском матче взяли верх в матче с сербским клубом «Вождовац» со счетом 3:2. У московского клуба отличились Зе Луиш, Луис Адриано и Джано Ананидзе.

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