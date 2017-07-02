Петкович провел первую тренировку в «Спартаке»
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
Сербский защитник «Спартака» Марко Петкович провел первую тренировку с командой.
Как сообщает официальный сайт «Спартака», после победного контрольного матча команды с «Вождовацем» все футболисты, кроме Петковича, получили выходной.
Петкович занимался руководством тренера по физподготовке Дурбано Джиорджио.
В прошедшем сезоне Петкович принял участие в 35 матчах и забил четыре гола.
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