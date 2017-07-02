Португалия – Мексика. Нету забил мяч в свои ворота
Защитник сборной Португалии и «Зенита» Луиш Нету
отметился автоголом в матче за третье место Кубка Конедераций-2017 против
Мексики.
На 54-й минуте мяч отскочил от Нету в ворота Руи Патрисиу после прострела Хавьера Эрнандеса.
Луиш Нету стал первым зенитовцем, забившим мяч на Кубке конфередаций в России😑— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 2 июля 2017 г.
0:1 — впереди Мексика. #КК17
Напомним, матч проходит в Москве на стадионе «Спартак». К середине второго тайма счет 1:0 в пользу Мексики. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Португалия - Мексика - 1:1 (0:0)Дополнительное время
Голы
Нету 53 (0:1 - автогол). Пепе 90 (1:1).
Состав
Португалия: Патрисиу, Нету, Семеду, Пепе, Элизеу, Моутинью (Силва А., 82), Перейра (Гомеш, 82), Мартинш, Пицци (Карвалью, 91), Силва А., Нани (Куарежма, 69)
Мексика: Очоа, Маркес, Рейес Л., Морено, Лайюн, Араухо, Гуардадо (дос Сантос Х., 81), Эррера, Перальта (Лосано, 60), Вела, Эрнандес (Хименес, 85)
Незабитые пенальти
Силва А. (Португалия), 17
Предупреждения:
Семеду, 26 - Маркес, 16; Хименес, 94
Судья:
Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Место и дата
02 июля 15:00, Спартак, Текстовая трансляция