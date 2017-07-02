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Португалия – Мексика. Нету забил мяч в свои ворота

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник  сборной Португалии и «Зенита» Луиш Нету отметился автоголом в матче за третье место Кубка Конедераций-2017 против Мексики.

На 54-й минуте мяч отскочил от Нету в ворота Руи Патрисиу после прострела Хавьера Эрнандеса.

Напомним, матч проходит в Москве на стадионе «Спартак». К середине второго тайма счет 1:0 в пользу Мексики. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Португалия - Мексика - 1:1 (0:0)

Дополнительное время

Голы

Нету 53 (0:1 - автогол). Пепе 90 (1:1).

Состав

Португалия: Патрисиу, Нету, Семеду, Пепе, Элизеу, Моутинью (Силва А., 82), Перейра (Гомеш, 82), Мартинш, Пицци (Карвалью, 91), Силва А., Нани (Куарежма, 69)

Мексика: Очоа, Маркес, Рейес Л., Морено, Лайюн, Араухо, Гуардадо (дос Сантос Х., 81), Эррера, Перальта (Лосано, 60), Вела, Эрнандес (Хименес, 85)

Незабитые пенальти

Силва А. (Португалия), 17

Предупреждения:

Семеду, 26 - Маркес, 16; Хименес, 94

Судья:

Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)

Место и дата

02 июля 15:00, Спартак, Текстовая трансляция

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