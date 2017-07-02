Команда Витселя прервала 11-матчевую победную серию клуба Сколари

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Китая обыграл «Гуанчжоу Эвергранд» со счетом 4:2.

У хозяев отличились Кен Вон Квон, Кэ Сунь, Ван Юнпо и Алешандро Пато. У гостей дублем отметился Паулиньо. Еще один гол на счету Юйя Ханчао.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» набрал 25 очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице, «Гуанчжоу Эвергранд» с 37 баллами лидирует в чемпионате.