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Команда Витселя прервала 11-матчевую победную серию клуба Сколари

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Китая обыграл «Гуанчжоу Эвергранд» со счетом 4:2.

У хозяев отличились Кен Вон Квон, Кэ Сунь, Ван Юнпо и Алешандро Пато. У гостей дублем отметился Паулиньо. Еще один гол на счету Юйя Ханчао.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» набрал 25 очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице, «Гуанчжоу Эвергранд» с 37 баллами лидирует в чемпионате.

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