Команда Витселя прервала 11-матчевую победную серию клуба Сколари
«Тяньцзинь Цюаньцзянь»
в домашнем матче 15-го тура чемпионата Китая обыграл «Гуанчжоу Эвергранд» со
счетом 4:2.
У хозяев отличились Кен Вон Квон, Кэ Сунь, Ван Юнпо и
Алешандро Пато. У гостей дублем отметился Паулиньо. Еще один гол на счету Юйя
Ханчао.
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» набрал 25 очков и вышел на четвертое
место в турнирной таблице, «Гуанчжоу Эвергранд» с 37 баллами лидирует в
чемпионате.
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