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Рафаэль Надаль: На Уимблдоне каждый рискует вылететь очень рано

Источник:  «Уимблдон»Комментарии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от своего выступления на Уимблдоне-2017. 

- Я знаю, что играть на Уимблдоне всегда тяжело. Но мне очень нравится этот турнир и я рад снова быть здесь.

Это турнир, на котором вы действительно всегда рискуете вылететь очень рано, так что нужно предельно внимательно относиться к каждому матчу. Я здорово играю в этом сезоне и чувствую уверенность в своих силах. Если мне удастся хорошо начать Уимблдон, то мои шансы на общий успех сильно увеличатся, - цитирует Надаля официальный сайт турнира.

Напомним, Уимблдон-2017 стартует в Лондоне 3 июля.

Рафаэль Надаль ранее выигрывал этот турнир в 2008 и 2010 годах.

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