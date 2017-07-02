Андрей Руденко: Травма шеи сковала меня в бою с Поветкиным

Украинский тяжеловес Андрей Руденко рассказал от травме, которая помешала ему удачнее провести поединок с Александром Поветкиным.

- Травма помешала мне в дальнейшем поединке, это мешало работать, и пропала скорость. Травма шеи меня сковала и не позволяла быстро бить. Шея сейчас болит, но мы уже по возвращении пройдем обследование и сделаем МРТ.

Я вообще не мог двигать шеей и думал о возможности отказа от продолжения боя. Кажется, я пропустил удар в шею, голова была в неудобном положении, вот так и потянуло меня. Но ничего такого не произошло, мог и я ему тоже где-то в нижнем бою попасть, - цитирует Руденко агентство ТАСС.

Напомним, 1 июля Александр Поветкин одержал победу над Руденко по очкам (120-109, 120-108, 120-108) и завоевал пояса WBO International и WBA Inter-Сontinental.

Уже в первом раунде украинец получил травму шеи, из-за который поединок был прерван на несколько минут.

