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Сборная Португалии обыграла Мексику и заняла третье место на Кубке конфедераций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Адриен Силва реализует пенальти
Адриен Силва реализует пенальтиФото: Gettyimages.ru

Футболисты сборной Португалии заняли третье место на Кубке конфедераций-2017, обыграв команду Мексики (2:1).

Матч проходил на «Открытие Арене» в Москве.

Уже на 16-й минуте португальцы, вышедшие на поле без Криштиану Роналду, получили право не пенальти. Главный арбитр после видеопросмотра зафиксировал нарушение со стороны ветерана сборной Мексики Рафаэля Маркеса на Андре Силве.

К 11-метровой отметке подошел сам пострадавший, но его удар в левый нижний угол отразил вратарь мексиканцев Гильермо Очоа.

После перерыва мяч в собственные ворота отправил защитник «Зенита» Луиш Нету, неудачно попытавшийся прервать прострел Хавьера «Чичарито» Эрнандеса.

После этого у обеих команд было множество возможностей изменить счет, но португальцам удалось отыграться только в компенсированное время. Пепе удачно открылся на позиции центрфорварда и в шпагате отправил мяч в сетку ворот.

В дополнительное время сборная Португалия заработала еще один пенальти, и Адриен Силва был точен. 

Команды заканчивали игру в неполных составах: были удалены Нелсон Семеду и Рауль Хименес.

Напомним, на групповом этапе португальцы и мексиканцы сыграли вничью (2:2).

В 21:00 по Москве начнется финальная игра Кубка конфедераций Чили - Германия. 

Матч

Португалия - Мексика - 2:1 (0:0)

Голы

Нету 53 (0:1 - автогол). Пепе 90 (1:1). Силва А. 104 (2:1 - пен.).

Состав

Португалия: Патрисиу, Нету, Семеду, Пепе, Элизеу, Моутинью (Силва А., 82), Перейра (Гомеш, 82), Мартинш, Пицци (Карвалью, 91), Силва А., Нани (Куарежма, 69)

Мексика: Очоа, Маркес (Фабиан, 106), Рейес Л., Морено, Лайюн, Араухо, Гуардадо (дос Сантос Х., 81), Эррера, Перальта (Лосано, 60), Вела, Эрнандес (Хименес, 85 , 113)

Незабитые пенальти

Силва А. (Португалия), 17

Предупреждения:

Семеду, 26 - Маркес, 16; Хименес, 94; Морено, 98

Удаления:

Семеду, 107 - Хименес, 113

Судья:

Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)

Место и дата

02 июля 15:00, Спартак, Текстовая трансляция


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