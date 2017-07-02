Сборная Португалии обыграла Мексику и заняла третье место на Кубке конфедераций
Футболисты сборной Португалии заняли третье место на Кубке конфедераций-2017, обыграв команду Мексики (2:1).
Матч проходил на «Открытие Арене» в Москве.
Уже на 16-й минуте португальцы, вышедшие на поле без Криштиану Роналду, получили право не пенальти. Главный арбитр после видеопросмотра зафиксировал нарушение со стороны ветерана сборной Мексики Рафаэля Маркеса на Андре Силве.
К 11-метровой отметке подошел сам пострадавший, но его удар в левый нижний угол отразил вратарь мексиканцев Гильермо Очоа.
После перерыва мяч в собственные ворота отправил защитник «Зенита» Луиш Нету, неудачно попытавшийся прервать прострел Хавьера «Чичарито» Эрнандеса.
После этого у обеих команд было множество возможностей изменить счет, но португальцам удалось отыграться только в компенсированное время. Пепе удачно открылся на позиции центрфорварда и в шпагате отправил мяч в сетку ворот.
В дополнительное время сборная Португалия заработала еще один пенальти, и Адриен Силва был точен.
Команды заканчивали игру в неполных составах: были удалены Нелсон Семеду и Рауль Хименес.
Напомним, на групповом этапе португальцы и мексиканцы сыграли вничью (2:2).
В 21:00 по Москве начнется финальная игра Кубка конфедераций Чили - Германия.
Матч
Португалия - Мексика - 2:1 (0:0)
Голы
Нету 53 (0:1 - автогол). Пепе 90 (1:1). Силва А. 104 (2:1 - пен.).
Состав
Португалия: Патрисиу, Нету, Семеду, Пепе, Элизеу, Моутинью (Силва А., 82), Перейра (Гомеш, 82), Мартинш, Пицци (Карвалью, 91), Силва А., Нани (Куарежма, 69)
Мексика: Очоа, Маркес (Фабиан, 106), Рейес Л., Морено, Лайюн, Араухо, Гуардадо (дос Сантос Х., 81), Эррера, Перальта (Лосано, 60), Вела, Эрнандес (Хименес, 85 , 113)
Незабитые пенальти
Силва А. (Португалия), 17
Предупреждения:
Семеду, 26 - Маркес, 16; Хименес, 94; Морено, 98
Удаления:
Судья:
Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Место и дата
02 июля 15:00, Спартак, Текстовая трансляция