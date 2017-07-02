Сборная Португалии обыграла Мексику и заняла третье место на Кубке конфедераций

Адриен Силва реализует пенальти Фото: Gettyimages.ru

Футболисты сборной Португалии заняли третье место на Кубке конфедераций-2017, обыграв команду Мексики (2:1).

Матч проходил на «Открытие Арене» в Москве.

Уже на 16-й минуте португальцы, вышедшие на поле без Криштиану Роналду, получили право не пенальти. Главный арбитр после видеопросмотра зафиксировал нарушение со стороны ветерана сборной Мексики Рафаэля Маркеса на Андре Силве.

К 11-метровой отметке подошел сам пострадавший, но его удар в левый нижний угол отразил вратарь мексиканцев Гильермо Очоа.

После перерыва мяч в собственные ворота отправил защитник «Зенита» Луиш Нету, неудачно попытавшийся прервать прострел Хавьера «Чичарито» Эрнандеса.

После этого у обеих команд было множество возможностей изменить счет, но португальцам удалось отыграться только в компенсированное время. Пепе удачно открылся на позиции центрфорварда и в шпагате отправил мяч в сетку ворот.

В дополнительное время сборная Португалия заработала еще один пенальти, и Адриен Силва был точен.

Команды заканчивали игру в неполных составах: были удалены Нелсон Семеду и Рауль Хименес.



Напомним, на групповом этапе португальцы и мексиканцы сыграли вничью (2:2).

В 21:00 по Москве начнется финальная игра Кубка конфедераций Чили - Германия.





