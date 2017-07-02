Виктория Лопырева: Только самому Смолову решать, куда ему уезжать

Посол ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону Виктория Лопырева поделилась ожиданиями от финала Кубка конфедераций и высказалась о выступлении сборной России на турнире.

- Я с нетерпением жду, чем закончится Кубок конфедераций. Мы готовились к этому празднику целый год. Мне очень интересно, какая команда победит, ведь именно я буду вручать приз лучшему игроку матча. Посмотрим, кто его получит.

- Кому бы хотели вручить приз?

- Должен победить лучший. Посмотрим, кто это будет. Все зависит от игры.

- Какое впечатление осталось от выступления сборной России?

- Все учатся на своих ошибках. Иногда чтобы улучшить свои качества, нужно где-то проиграть, чтобы потом одержать серьезную победу. Несмотря ни на что мы верим в нашу сборную, нашего тренера и желаем ребятам удачи в следующем году.

- Видите прогресс в выступлении сборной?

- Безусловно. Ребята достойно выступили на том уровне, на котором это было возможно. Нужно работать. Но все-таки игру должны оценивать футбольные эксперты.

- Много слухов о Федоре Смолове. Куда ему стоит перейти: в «Спартак», «Зенит» или европейский клуб?

- Это должно быть только его решение, - передает слова Лопыревой корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в финале Кубка конфедераций сыграют сборные Чили и Германии. Матч пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00.

По информации СМИ, к Федору Смолову, выступающему сейчас за «Краснодар», проявляют интерес «Спартак» и «Зенит».