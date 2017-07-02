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Нобель Арустамян: Паредес - умный футболист, который умело работает с мячом

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Телекомментатор Нобель Арустамян прокомментировал переход полузащитника Леандро Паредеса из «Ромы» в «Зенит».

- Леандро Паредес – один из моих самых любимых игроков прошлого сезона серии А. Давно слежу за ним: это умный футболист, который умело работает с мячом. Паредес – игрок центра поля с отличный пасом, он может связать линии «Зенита», что команде так необходимо. При этом у Паредеса отличный удар с дальней дистанции, его голами за «Рому» можно наслаждаться.

И самое главное – парень прогрессирует. «Рома» купила Паредеса уже достаточно давно, потом сдала его в аренду в «Эмполи», где Леандро был практически незаменим.

Четырнадцать матчей серии А из пятнадцати, в которых Паредес выходил в стартовом составе, закончились победой «Ромы». Статистика яркая, но вы скажете, что Леандро мог бы появляться на поле и чаще. В «Роме» есть три игрока центра поля, которых ни за что не вытеснишь: Де Росси, капитан и символ команды, возможно, лучший футболист мира на своей позиции Наингголан и Стротман. Голландца очень любит местная публика, к тому же он сумел восстановиться после тяжелейшей травмы и вернуться на прежний уровень, - рассказал Арустамян.

Напомним, Паредес стал игроком сине-бело-голубых 1 июля. В петербургский клуб он перешел из «Ромы» за 23 миллиона евро.




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Нобель Арустамян: Паредес - умный футболист, который умело работает с мячом
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