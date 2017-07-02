Елена Исинбаева: В финале Кубка конфедераций буду болеть за Чили. Я у них в стране в 2000-м выиграла чемпионат мира!

Двукратная олимпийская чемпионка, посол ЧМ-2018 от Волгограда Елена Исинбаева поделилась впечатлениями от Кубка конфедераций.

- Я впервые на Кубке конфедераций. К сожалению, при въезде на стадион «Санкт-Петербург» столкнулась с трудностями, потому что у меня не было нужного пропуска для въезда на арену. Но ничего страшного, мне все нравится, Петербург - очень гостеприимный город.

- За кого будете болеть в финале?

- За Чили. Мне нравится этот народ и их темперамент. Еще в 2000-м году я выиграла там чемпионат мира, а чилийцы очень тепло меня встречали.

Напомним, в финале Кубка конфедераций сыграют Чили и Германия. Матч пройдет 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00.