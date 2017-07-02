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Очоа признан лучшим игроком матча за третье место на Кубке конфедераций

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа был признан лучшим игроком матча за третье место на Кубке конфедераций.

Напомним, что Сборная Португалии обыграла Мексику в добавленное время (2:1) и заняла третье место на Кубке конфедераций.

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