Очоа признан лучшим игроком матча за третье место на Кубке конфедераций
Источник: ФИФА (FIFA)Комментарии
Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа был признан лучшим игроком матча за третье место на Кубке конфедераций.
Лучший игрок матча Bud Alcohol Free - Гильермо Очоа! Аплодисменты! 👏 #PORMEX #BUDAFMOTM pic.twitter.com/WBbUDYPuXa— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 2 июля 2017 г.
Напомним, что Сборная Португалии обыграла Мексику в добавленное время (2:1) и заняла третье место на Кубке конфедераций.
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