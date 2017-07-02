Елена Исинбаева: Черчесову надо сделать работу над ошибками. Или новому тренеру

Двукратная олимпийская чемпионка, посол ЧМ-2018 от Волгограда Елена Исинбаева поделилась ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ.

- Желаю нашим футболистам серьезно отнестись к подготовке к ЧМ, ведь они будут представлять нашу страну: народ, болельщиков, всех нас. Я понимаю, что для наших футболистов это большая ответственность и волнение, с которым часто справиться очень сложно, но я уверена, что тренер нашей команды, существующий или новый, сделает работу над ошибками. Уверенности нашим игрокам и сил, чтобы показать все, на что они способны.

- Вы какого результата ждете?

- Поставим задачу-минимум - выйти из группы. А задача-максимум - победить всех и попасть в тройку, - приводит слова Исинбаевой корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России с тремя очками заняла третье место в группе и не вышла в полуфинал. Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что Станислав Черчесов останется главным тренером сборной.