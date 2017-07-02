Андрей Червиченко: За счет опыта чилийцы смогут противостоять сборной Германии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от финального матча Кубка конфедераций Чили - Германия.

- Есть ли у команды Чили преимущество над Германией? В желании, может быть. Повторюсь, у немцев ощущается некая переизбыточность и самоуверенность. Они, конечно, хороши, но молоды, и за счет опыта чилийцы сумеют им противостоять.

Ну и впереди у сборной Чили очень сильные игроки - Артуро Видаль и Алексис Санчес. Они из любой ситуации, из полумомента могут сотворить гол, и к этому, как мне кажется, немцы не очень готовы. Тем более в воротах у них не Мануэль Нойер, - цитирует Червиченко «Газета.ру».

Напомним, финальный матч Кубка конфедераций начнется в 21:00 по московскому времени на стадионе «Санкт-Петербург».