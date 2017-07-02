Йозеф Блаттер: Не верю, что сборная России употребляла допинг на ЧМ-2014

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер поделился мнением о сообщениях СМИ по поводу допинга сборной России на ЧМ-2014 в Бразилии.

- Может ли чемпионат мира 2018 года пройти без России? Они будут играть. На чемпионате мира в 2014 году брались обширные допинг-тесты, в том числе у футболистов сборной России. Я не думаю, что кто-то принимал допинг, но давайте подождем, - сказал Блаттер в интервью изданию Blick.

Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что ФИФА проводит расследование в отношении сразу 34 российских футболистов, подозреваемых в приеме запрещенных препаратов. Однако позже пресс-служба ФИФА заявила, что все результаты тестов являются отрицательными.