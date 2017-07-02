Гильермо Очоа: В чем-то проиграли из-за судьи

Лучший игрок матча за третье место Кубка конфедераций вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа считает поражение от Португалии (1:2) несправедливым.

- Горький проигрыш. Возможно, в чем-то из-за рефери, - говорит Очоа. – Конечно, рад, что стал лучшим игроком матча. Но это награда не мне, а всей команде. Уверен, мы заслуживали большего. Показали характер, достоинство. Но иногда результат справедлив, а иногда – нет. Думаю, если продолжим также бороться, то улучшим результаты.

- Что случилось в концовке матча?

- Португалия – непростой соперник. Пусть у них и не было главной звезды, вы понимаете, о ком я говорю (Роналду), остальные игроки тоже очень неслабые. Мы могли забить больше. Жаль, не повезло в концовке. Пепе – великий игрок, у него за плечами множество турниров. Как мексиканец, испытываю гордость за свою команду. Вы видели, что болельщики болели за нас из-за всех сил. Хотим реванш.

- Видеоповторы – это хорошо?

- Сегодня все видели, как работает видеопомощник арбитра. Было много свидетелей, в том числе Инфантино. Сегодня система сыграла против нас.