Гильермо Очоа: В чем-то проиграли из-за судьи
Лучший игрок матча за третье место Кубка конфедераций вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа считает поражение от Португалии (1:2) несправедливым.
- Горький проигрыш. Возможно, в чем-то из-за рефери, - говорит Очоа. – Конечно, рад, что стал лучшим игроком матча. Но это награда не мне, а всей команде. Уверен, мы заслуживали большего. Показали характер, достоинство. Но иногда результат справедлив, а иногда – нет. Думаю, если продолжим также бороться, то улучшим результаты.
- Что
случилось в концовке матча?
- Португалия – непростой соперник. Пусть у них и не было главной звезды, вы понимаете, о ком я говорю (Роналду), остальные игроки тоже очень неслабые. Мы могли забить больше. Жаль, не повезло в концовке. Пепе – великий игрок, у него за плечами множество турниров. Как мексиканец, испытываю гордость за свою команду. Вы видели, что болельщики болели за нас из-за всех сил. Хотим реванш.
- Видеоповторы
– это хорошо?
- Сегодня все видели, как работает видеопомощник арбитра. Было много свидетелей, в том числе Инфантино. Сегодня система сыграла против нас.
Матч
Португалия - Мексика - 2:1 (0:0)
Голы
Нету 53 (0:1 - автогол). Пепе 90 (1:1). Силва А. 104 (2:1 - пен.).
Состав
Португалия: Патрисиу, Нету, Семеду, Пепе, Элизеу, Моутинью (Силва А., 82), Перейра (Гомеш, 82), Мартинш, Пицци (Карвалью, 91), Силва А., Нани (Куарежма, 69)
Мексика: Очоа, Маркес (Фабиан, 106), Рейес Л., Морено, Лайюн, Араухо, Гуардадо (дос Сантос Х., 81), Эррера, Перальта (Лосано, 60), Вела, Эрнандес (Хименес, 85 , 113)
Незабитые пенальти
Силва А. (Португалия), 17
Предупреждения:
Семеду, 26 - Маркес, 16; Хименес, 94; Морено, 98
Удаления:
Судья:
Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Место и дата
02 июля 15:00, Спартак, Текстовая трансляция