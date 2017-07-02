Елена Исинбаева: ЧМ-2018 не под угрозой, наша антидопинговая система сейчас, наверное, самая прозрачная из всех

Двукратная олимпийская чемпионка, посол ЧМ-2018 от Волгограда Елена Исинбаева прокомментировала возможный запрет на проведение матчей ЧМ в России.

- Чемпионат мира в России под угрозой из-за допинговых скандалов? - вопрос Исинбаевой от английских СМИ.

- Не думаю, что чемпионат мира под угрозой. Как вы знаете, несколько дней назад РУСАДА снова получило право планировать и проводить тестирования. Я, когда была главой наблюдательного совета, упорно трудилась над возвращением этого права. Сегодня у нас очень ясная антидопинговая система, в этом никаких сомнений. Я не вижу никаких причин, чтобы была какая-то угроза, потому что наша система сейчас, наверное, самая прозрачная из всех, - приводит слова Исинбаевой корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что ФИФА проводит расследование в отношении сразу 34 российских футболистов, подозреваемых в приеме запрещенных препаратов. Однако позже пресс-служба ФИФА заявила, что все результаты тестов являются отрицательными.

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