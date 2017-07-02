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Халк: Если «Зенит» позовет меня - с радостью вернусь в Петербург

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Экс-нападающий «Зенита», а ныне форвард «Шанхай СИПГ» Халк прокомментировал возможное возвращение в петербургский клуб. 

- Возвращение в «Зенит»? У меня еще три года контракта, но если «Зенит» позовет меня, я с радостью вернусь. «Зенит» - часть моей семьи.

- Что вы думаете о Роберто Манчини?
- Есть большая вероятность, что «Зенит» станет чемпионом, ведь Манчини тренировал большие клубы, - приводит слова Халка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Ранее в СМИ сообщалось, что Халк может вернуться в «Зенит».

Напомним, бразильский нападающий выступал за сине-бело-голубых с 2012 по 2016 год. За это время он провел за команду 148 матчей и забил 77 голов. 

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