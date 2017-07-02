Фредди Роуч: У меня будет долгий разговор с Пакьяо о его будущем

Американский тренер Фредди Роуч не уверен в том, что его знаменитому подопечному Мэнни Пакьяо стоит продолжать спортивную карьеру.

- Хорн бил жестче, чем я ожидал. Мэнни был очень хорош в девятом раунде. Думаю, он должен был выиграть его с перевесом в два очка. Я сказал ему - выдай еще одну такую трехминутку, и все будет закончено. Но он не смог, и в результате мы проиграли судейским решением.

У меня будет долгий разговор с Пакьяо о его будущем. Посмотрим, как он будет себя чувствовать, и я поделюсь с ним своими ощущениями. Тогда мы и примем решение, выйдет ли он на ринг снова, - рассказал Роуч.

Напомним, 12-раундовый бой прошел на 55-тысячной арене «Санкорп Стэдиум» в австралийском Брисбене и завершился победой хозяина ринга единогласным решением судей – 117:111, 115:113, 115:113.

Для филиппинца это поражение стало седьмым в карьере, при 59 победах, 38 из которых нокаутом. В активе Хорна теперь 17 побед (11 – нокаутом), одно поражение и одна ничья.

После боя Пакьяо заявил о том, что хотел бы провести реванш с австралийцем, возможность которого была оговорена в контракте на бой.