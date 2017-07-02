Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Португалия2 : 1Мексика
Футбол  Чили- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Фредди Роуч: У меня будет долгий разговор с Пакьяо о его будущем

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американский тренер Фредди Роуч не уверен в том, что его знаменитому подопечному Мэнни Пакьяо стоит продолжать спортивную карьеру. 

- Хорн бил жестче, чем я ожидал. Мэнни был очень хорош в девятом раунде. Думаю, он должен был выиграть его с перевесом в два очка. Я сказал ему - выдай еще одну такую трехминутку, и все будет закончено. Но он не смог, и в результате мы проиграли судейским решением. 

У меня будет долгий разговор с Пакьяо о его будущем. Посмотрим, как он будет себя чувствовать, и я поделюсь с ним своими ощущениями. Тогда мы и примем решение, выйдет ли он на ринг снова, - рассказал Роуч.

Напомним, 12-раундовый бой прошел на 55-тысячной арене «Санкорп Стэдиум» в австралийском Брисбене и завершился победой хозяина ринга единогласным решением судей – 117:111, 115:113, 115:113.

Для филиппинца это поражение стало седьмым в карьере, при 59 победах, 38 из которых нокаутом. В активе Хорна теперь 17 побед (11 – нокаутом), одно поражение и одна ничья.

После боя Пакьяо заявил о том, что хотел бы провести реванш с австралийцем, возможность которого была оговорена в контракте на бой. 

Филиппинская сказка с ужасным концом. Как Пакьяо проиграл Хорну

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Боб Арум: Пакьяо сделал достаточно для победы над ХорномГлава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал результат поединка Мэнни Пакьяо - Джефф Хорн.Джефф Хорн: Думал, что если смогу победить Пакьяо, то только нокаутомАвстралиец Джефф Хорн прокомментировал свою сенсационную победу над Мэнни Пакьяо.Мэнни Пакьяо: Я готов к реваншу с ХорномЭкс-чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе прокомментировал свое поражение в поединке с австралийцем Джеффом Хорном.Руслан Проводников: Пакьяо уже всем все доказалБывший чемпион WBO в первом полусреднем весе Руслан Проводников прокомментировал поражение филиппинца Мэнни Пакьяо от австралийца Джеффа Хорна.Филиппинская сказка с ужасным концом. Как Пакьяо проиграл ХорнуФилиппинская сказка с ужасным концом. Как Пакьяо проиграл ХорнуЛегендарный филиппинец Мэнни Пакьяо потерпел сенсационное поражение в австралийском Брисбене.Пакьяо проиграл Хорну в бою за титул чемпиона мира в полусреднем весеВ рамках боя за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO филиппинец Мэнни Пакьяо проиграл австралийцу Джеффу Хорну.Андре Уорд: Бой с Ковалевым прошел именно так, как я планировалАндре Уорд: Бой с Ковалевым прошел именно так, как я планировалЧемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Андре Уорд стал гостем передачи First Take на телеканале ESPNПакьяо оказался легче Хорна на официальном взвешиванииВ Австралии состоялось взвешивание перед боем чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO филиппинца Мэнни Пакьяо и местного бойца Джеффа Хорна.Пакьяо и Лебедев откроют Австралию. Главные бои июляПакьяо и Лебедев откроют Австралию. Главные бои июля«Советский спорт» рассказывает о главных поединках месяца.Крис Алгиери сравнил силу Мэнни Пакьяо и Дэнни ДжейкобсаАмериканский боксер Крис Алгиери накануне поединка Мэнни Пакьяо с Джеффом Хорном сравнил силу удара филиппинца и Дэнни Джейкобса, который выступает на две весовые категории тяжелее.Следующим соперником Пакьяо может стать ПономаревГлава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил о том, что следующий бой Пакьяо может провести против россиянина Константина Пономарева.Фредди Роуч: Пакьяо стремится к реваншу с Мэйвезером. Для этого нужно эффектно нокаутировать ХорнаЗнаменитый тренер Фредди Роуч рассказал о дальнейших планах своего самого известного подопечного Мэнни Пакьяо.Константин Пономарев: Бой с Пакьяо – предел моих мечтанийКонстантин Пономарев: Бой с Пакьяо – предел моих мечтанийРоссийский боксер, выступающий в полусредней весовой категории, рассказал о планах стать чемпионом мира.Фредди Роуч: Каждый день Пакьяо проводит на ринге по 48 раундовЗнаменитый тренер Фредди Роуч рассказал о подготовке чемпиона мира по версии WBO Мэнни Пакьяо к поединку с австралийцем Джеффом Хорном.Фредди Роуч: Бой Головкин – Альварес будет захватывающим, но Геннадий нокаутирует КанелоЗнаменитый американский тренер Фредди Роуч поделился ожиданиями от поединка между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, который состоится в сентябре текущего года.Мэнни Пакьяо: Поддерживаю введение военного положения в регионе МинданаоБывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо поддержал решение президента Филиппин ввести военное положение в регионе Минданао.Боб Арум пообещал болельщикам организовать бой Пакьяо - КроуфордПромоутер Боб Арум намерен в будущем организовать поединок между легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо и действующим чемпионом мира в суперлегком весе по двум версиям американцем Теренсом Кроуфордом.Роуч считает, что Джошуа победит Владимира Кличко в титульном поединкеИзвестный американский специалист Фредди Роуч поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.Конор Макгрегор: Если Мэйвезер наложил в штаны, я проведу бой с ПакьяоЗнаменитый ирландский боец ММА Конор Макгрегор не уверен в том, что он проведет поединок с Флойдом Мэйвезером в 2017 году.Бой Пакьяо - Хорн состоится 2 июля в АвстралииЧемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо проведет следующий поединок в начале июля.
Футбол
Елена Исинбаева: Черчесову надо сделать работу над ошибками. Или новому тренеру
Футбол
Очоа признан лучшим игроком матча за третье место на Кубке конфедераций
Футбол
Сборная Португалии обыграла Мексику и заняла третье место на Кубке конфедераций
Футбол
Нобель Арустамян: Паредес - умный футболист, который умело работает с мячом
все новости
Джефф Хорн
Джефф Хорнвсе новости
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяовсе новости
Фредди Роуч
Фредди Роучвсе новости