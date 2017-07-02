Халк: Надеюсь сыграть на ЧМ в России. Места в сборной Бразилии есть

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк поделился ожиданиями от финала Кубка конфедераций-2017.

– Я в Петербурге испытываю положительные эмоции, скучаю по городу. Я ведь был счастлив здесь.



– Как вы считаете, кто победит в финале Кубка конфедераций?

– Если сборная Чили будет играть так же хорошо, как в Белу Оризонте (в 1/8 финала ЧМ-2014 Бразилия обыграла Чили по пенальти – Прим.ред.), они победят.

– Вы рассчитываете сыграть на чемпионате мира в России?

– Еще год впереди, места в сборной есть. Я надеюсь попасть туда.

– Если выберут Петербург – будет здорово., – приводит слова Халка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в финале Кубка конфедераций сыграют Чили и Германия. Матч пройдет 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00.

С 2012 по 2016 год Халк выступал за «Зенит». В составе петербургского клуба он провел 147 матчей и забил 77 голов.