Халк: Надеюсь сыграть на ЧМ в России. Места в сборной Бразилии есть
Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк поделился ожиданиями от финала Кубка конфедераций-2017.
– Я в Петербурге испытываю положительные эмоции, скучаю по
городу. Я ведь был счастлив здесь.
– Как вы считаете,
кто победит в финале Кубка конфедераций?
– Если сборная Чили будет играть так же хорошо, как в Белу Оризонте (в 1/8 финала ЧМ-2014 Бразилия обыграла Чили по пенальти – Прим.ред.), они победят.
– Вы рассчитываете
сыграть на чемпионате мира в России?
– Еще год впереди, места в сборной есть. Я надеюсь попасть туда.
– Если выберут Петербург – будет здорово., – приводит слова Халка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в финале Кубка конфедераций сыграют Чили и Германия. Матч пройдет 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00.
С 2012 по 2016 год Халк выступал за «Зенит». В составе петербургского клуба он провел 147 матчей и забил 77 голов.