Халк: Жест с усами? Мы с Элкесоном передали привет его усатому отцу

Форвард «Шанхай СИПГ» Халк прокомментировал жест, который он продемонстрировал вместе с партнером по команде Элкесоном.

- Элкесон забил гол, и мы решили так его отметить, чтобы поприветствовать его усатого отца, - приводит слова Халка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Халк и Элкесон показали в домашнем матче с «Хэнань Цзянье» (4:1) показали жест, похожий на тот, что продемонстрировали в инстаграме Александр Кокорин и Артем Дзюба.