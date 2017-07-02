Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Португалия2 : 1Мексика
Футбол  Чили- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Халк: Жест с усами? Мы с Элкесоном передали привет его усатому отцу

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Форвард «Шанхай СИПГ» Халк прокомментировал жест, который он продемонстрировал вместе с партнером по команде Элкесоном. 

- Элкесон забил гол, и мы решили так его отметить, чтобы поприветствовать его усатого отца, - приводит слова Халка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Напомним, Халк и Элкесон показали в домашнем матче с «Хэнань Цзянье» (4:1) показали жест, похожий на тот, что продемонстрировали в инстаграме Александр Кокорин и Артем Дзюба. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Халк: Если «Зенит» позовет меня - с радостью вернусь в ПетербургЭкс-нападающий «Зенита», а ныне форвард «Шанхай СИПГ» Халк прокомментировал возможное возвращение в петербургский клуб.Халк: Надеюсь сыграть на ЧМ в России. Места в сборной Бразилии естьНападающий «Шанхай СИПГ» Халк поделился ожиданиями от финала Кубка конфедераций-2017.Халк: Я люблю Санкт-ПетербургБывший нападающий «Зенита» Халк, выступающий ныне за китайский клуб «Шанхай СИПГ», прилетел в Санкт-Петербург, чтобы посетить финальный матч Кубка конфедераций.Халк посетит финал Кубка конфедерацийНападающий «Шанхай СИПГ» Халк прилетел в Петербург на финальный матч Кубка конфедераций-2017.Халк и Виллаш-Боаш дисквалифицированы на два матча за публичную поддержку ОскараНападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк и главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш дисквалифицированы на два матча чемпионата Китая за публичную поддержку игрока шанхайцев Оскара.Сергей Фурсенко: У «Зенита» нет намерения вернуть ХалкаПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о нынешних приоритетах в трансферной политике клуба.Андрей Червиченко: Аршавин и Денисов для «Зенита» – забытое прекрасное прошлоеАндрей Червиченко: Аршавин и Денисов для «Зенита» – забытое прекрасное прошлоеБывший президент «Спартака» прокомментировал информацию о возможных громких трансферах «Зенита».Андрей Червиченко: Китайцы так задрали условия Халку, что его возвращение в «Зенит» невозможноБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию СМИ, что экс-нападающий «Зенита» Халк может вернуться в питерский клуб.ВИДЕО ДНЯ: Халк и Оскар приняли участие в массовой драке в матче чемпионата КитаяЭкс-полузащитник «Челси» Оскар и бывший игрок «Зенита» Халк, выступающие ныне за «Шанхай СИПГ», поучаствовали в массовой драке в матче чемпионата Китая с «Гуанчжоу Фули» (1:1).«Манчини нужны громкие трансферы, а «Зениту» – новый Халк»«Манчини нужны громкие трансферы, а «Зениту» – новый Халк»10 июня в Минске завершился чемпионат Европы, победу в котором одержал гроссмейстер Максим Матлаков.«Ибрагимович? Мне достаточно Халка». Дзюба – о травме и перестановках в «Зените»«Ибрагимович? Мне достаточно Халка». Дзюба – о травме и перестановках в «Зените»Артем Дзюба и Андрей Лунев успешно прошли медосмотр, но сбор «Зенита» они начнут по индивидуальной программе.Константин Сарсания: Возвращение Халка стало бы интересным вариантом для «Зенита»Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания высказался о возможном возвращении в команду форварда Халка.Дубль Халка принес его команде пятую победу подряд«Шанхай СИПГ» в матче 12-го тура чемпионата Китая обыграл «Ляонин Хувин» со счетом 4:1.«Недовольный Халк вынес дверь ногой». Уникальные детали жизни «Зенита» изнутри«Недовольный Халк вынес дверь ногой». Уникальные детали жизни «Зенита» изнутриПереводчик Валерий Рудковский объяснил, почему тренер «Зенита» так и не понял Россию и рассказал уникальные истории из жизни команды.Валерий Рейнгольд: Жулиано в подметки не годится ХалкуБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о том, как должен измениться состав «Зенита» с приходом в клуб нового руководства.Халк забил во втором матче подряд, а его команда выиграла с разгромным счетом«Шанхай СИПГ» в матче 11-го тура чемпионата Китая обыграл на своем поле «Бэйцзин Гоянь» со счетом 5:1.Дерзость Роналду, признание Моуринью и критика Анри. Главные события еврофутболаДерзость Роналду, признание Моуринью и критика Анри. Главные события еврофутбола«Советский спорт» представляет главные события в мире зарубежного футбола за последние пять дней.Халк может заменить Санчеса в «Арсенале»Тренерский штаб лондонского «Арсенала» начал поиски замены нападающему Алексису Санчесу, который может покинуть клуб грядущим летом.Хусти не забил пенальти, но его команда сыграла вничью и покинула зону вылета чемпионата КитаяМатч 10-го тура чемпионата Китая между «Чанчунь Ятай» и «Тяньцзинь Тэда» закончился вничью со счетом 1:1.Халк забил победный гол в дерби команд из ШанхаяВ матче 10-го тура чемпионата Китая «Шанхай СИПГ» обыграл «Шанхай Шэньхуа» со счетом 3:1.
Футбол
Елена Исинбаева: Черчесову надо сделать работу над ошибками. Или новому тренеру
Футбол
Очоа признан лучшим игроком матча за третье место на Кубке конфедераций
Футбол
Сборная Португалии обыграла Мексику и заняла третье место на Кубке конфедераций
Футбол
Нобель Арустамян: Паредес - умный футболист, который умело работает с мячом
все новости
Халк
Халквсе новости