Карло Анчелотти: У Толиссо есть данные для того, чтобы заменить Хаби Алонсо

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти надеется на то, что новичок Корентен Толиссо сможет усилить игру команды.

- Толиссо – действительно классный полузащитник. Он был одним из лучших центральных хавбеков на трансферном рынке. Корентен - талантливый футболист с хорошим пасом, умеющий атаковать из глубины поля и хорошо выбирать позицию при игре в обороне.

Он может добиться серьезного прогресса. Толиссо молод, хорошо проявил себя в «Лионе», но с нами он может стать еще лучше. У Толиссо есть данные для того, чтобы заменить Алонсо, - заявил Анчелотти.

Напомним, «Бавария» заплатила «Лиону» за переход 22-летнего футболиста сборной Франции 41,5 миллиона евро.

