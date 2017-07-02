Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Португалия2 : 1Мексика
Футбол  Чили- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Карло Анчелотти: У Толиссо есть данные для того, чтобы заменить Хаби Алонсо

Источник:  4-4-2.comКомментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти надеется на то, что новичок Корентен Толиссо сможет усилить игру команды. 

- Толиссо – действительно классный полузащитник. Он был одним из лучших центральных хавбеков на трансферном рынке. Корентен - талантливый футболист с хорошим пасом, умеющий атаковать из глубины поля и хорошо выбирать позицию при игре в обороне.

Он может добиться серьезного прогресса. Толиссо молод, хорошо проявил себя в «Лионе», но с нами он может стать еще лучше.  У Толиссо есть данные для того, чтобы заменить Алонсо, - заявил Анчелотти.

Напомним, «Бавария» заплатила «Лиону» за переход 22-летнего футболиста сборной Франции 41,5 миллиона евро.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Луис Густаво перейдет из «Вольфсбурга» в «Марсель»Полузащитник сборной Бразилии Луис Густаво продолжит карьеру во французском «Марселе».Ренату Санчеш: Приношу извинения за видео с деньгамиПолузащитник «Баварии» Ренату Саншеш принес извинения за видео с деньгами в руках.«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником дортмундской «Боруссии» Бартрой«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику дортмундской «Боруссии» Марку Бартре, сообщает The Sun.Гаудино покинул «Баварию» и стал игроком «Кьево»Полузащитник Джанлука Гаудино перешел из «Баварии» в «Кьево». Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Гамбург» подписал полузащитника Хана«Гамбург» подписал контракт с полузащитником Андре Ханом, ранее выступавшим за гладбахскую «Боруссию».Хет-трик Луценко помог «Динамо» разгромить вторую команду «Баварии»Московское «Динамо» на сборе в Австрии крупно обыграло команду «Бавария II».«Челси» проявляет интерес к Боатенгу, игрок согласен перебраться на «Стэмфорд Бридж»Тренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте продолжает работу по усилению состава. Об этом сообщает Daily Mirror.Сезон в бундеслиге откроется матчем «Бавария» – «Байер» 18 августаОбнародован календарь сезона 2017/2018 в немецкой бундеслиге. Сезон стартует в пятницу, 18 августа.«Айнтрахт» подписал Алле и КамадуФранкфуртский «Айнтрахт» объявил о двух трансферах. Команду пополнили французский нападающий Себастьен Алле, ранее выступавший за «Утрехт», и японский полузащитник Даити Камада из «Саган Тосу».Президент «Баварии»: Мы – единственные, кто заставил «Реал» дрожатьПрезидент «Баварии»: Мы – единственные, кто заставил «Реал» дрожатьПрезидент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс дал оценку последним трансферам, высказался о скандальном матче с «Реалом».«Бавария» выбыла из борьбы за Санчеса, игрок близок к переходу в «Манчестер Сити»Как сообщает Mirror, руководство мюнхенской «Баварии» отказалось от идеи приглашения нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса.«Кельн» заплатил 17 млн евро за форварда «Майнца» Клрдобу«Кельн» заплатил 17 млн евро за форварда «Майнца» КлрдобуНападающий «Майнца» Джон Кордоба продолжит карьеру в «Кельне», сообщает официальный сайт «козлов».Обамеянгу в Китае готовы платить 30 миллионов евро в годНападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переезду в чемпионат Китая.День в истории. Стефану Шапиюза исполнилось 48 летСегодня отмечает день рождения известный швейцарский футболист, нападающий Стефан Шапиюза. Ему исполнилось 48 лет.Форвард «Баварии» Коман был арестован за домашнее насилиеФранцузский нападающий «Баварии» Кингсли Коман был взят под стражу, а затем освобожден. Его подозревают в домашнем насилии.Андрей Шевченко: Думаю, что Ярмоленко интересуется не только «Бавария»Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал информацию о том, что полузащитником киевского «Динамо» Андреем Ярмоленко интересуется «Бавария».«Бавария» собирается перехватить у «Зенита» ПаредесаМюнхенская «Бавария» вступила в борьбу за полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса, на которого также претендует «Зенит».Райнер Калмунд: «Бавария» проиграла в Лиге чемпионов не потому, что у них нет игрока ценой в 100 миллионовБывший менеджер леверкузенского «Байера» Райнер Калмунд поделился мнением о поражении мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиге чемпионов от мадридского «Реала».Дембеле обсудил с Гвардиолой возможный трансфер в «Манчестер Сити»Как сообщает Le 10 Foot, полузащитник дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле близок к переезду в чемпионат Англии.Ренату Саншеш: Не расстроюсь, если уйду из «Баварии»Полузащитник мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеш прокомментировал слухи о возможной смене клубной прописки.
Футбол
Помощник главного тренера сборной Мексики: Могли забить два-три гола. Судейство? Не комментирую
Бокс
Мэнни Пакьяо: Думал, что смогу нокаутировать Хорна в девятом раунде
Футбол
Ринат Билялетдинов: Португальцы доказали, что и без Роналду являются очень классной командой
Футбол
Фернанду Сантуш: Как я могу сказать, что команда играет лучше без лучшего игрока мира?
все новости
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Корентен Толиссо
Корентен Толиссовсе новости
Карло Анчелотти
Карло Анчелоттивсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости