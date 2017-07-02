Фернанду Сантуш: Как я могу сказать, что команда играет лучше без лучшего игрока мира?
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш – о победе своей команды в матче за третье место Кубка конфедераций против Мексики (2:1).
- Горд за свою команду. Считаю, что результат справедлив – за 120 минут мы все-таки были лучше, - сказал Сантуш. – Конечно, хотели большего на турнире. У нас есть четкая цель – выигрывать каждый турнир. Но мы довольны качеством футбола. Многие португальцы присылали мне сообщения, чтобы гордятся командой. Это главное.
- Довольны тем, как команда отреагировала на пропущенный гол? Все-таки
отыгрались только в концовке.
- Доволен. Но к тому моменты мы сами должны были вести в счете. Не давали мексиканцам пространства, имели несколько хороших моментов, не забили пенальти.
- Как вам организация турнира?
- Он прошел очень хорошо. В России сделали все для этого. Поздравляю! Можно где-то усовершенствоваться, но, в целом, все на уровне.
- Показалось, что без Роналду команда смотрелась ярче.
- Как я могу сказать, что без лучшего игрока в мире мы смотрелись лучше, чем с ним? И против Чили, и против России мы хорошо играли. Поэтому не стал бы рассматривать игру без и с Роналду. Важно, что у нас есть дух.
- Ваша команда, считая матч с Чили, не забила четыре пенальти подряд. Кто
принимал решение о бьющем при пробитии пятого пенальти?
- Конечно, я. Андре Силва в «Порту» всегда бьет пенальти. И обычно забивает. Также в своих клубах забивают и другие игроки, которые не забили в игре с Чили. Поэтому я по-прежнему доверию своим футболистам.
- В конце матча Мексика просила использовать повтор, но ей не дали этого права.
Что вы думаете об этом?
- Повторы не всегда дают однозначную картину. Футбол не всегда справедлив. Против Чили нам не дали возможности забить, например.
- В команде много возрастных игроков – Пепе, Бруну Алвеш, Нани.
Планируете обновлять состав?
- Всегда выбираю тех игроков, которые находятся на пике формы. Мне, например, очень не хватает сейчас в команде 38-летнего Рикарду Карвалью, который играет в Китае.
Матч
Португалия - Мексика - 2:1 (0:0)
Голы
Нету 53 (0:1 - автогол). Пепе 90 (1:1). Силва А. 104 (2:1 - пен.).
Состав
Португалия: Патрисиу, Нету, Семеду, Пепе, Элизеу, Моутинью (Силва А., 82), Перейра (Гомеш, 82), Мартинш, Пицци (Карвалью, 91), Силва А., Нани (Куарежма, 69)
Мексика: Очоа, Маркес (Фабиан, 106), Рейес Л., Морено, Лайюн, Араухо, Гуардадо (дос Сантос Х., 81), Эррера, Перальта (Лосано, 60), Вела, Эрнандес (Хименес, 85 , 113)
Незабитые пенальти
Силва А. (Португалия), 17
Предупреждения:
Семеду, 26 - Маркес, 16; Хименес, 94; Морено, 98
Удаления:
Судья:
Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Место и дата
02 июля 15:00, Спартак, Текстовая трансляция