Фернанду Сантуш: Как я могу сказать, что команда играет лучше без лучшего игрока мира?

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш – о победе своей команды в матче за третье место Кубка конфедераций против Мексики (2:1).

- Горд за свою команду. Считаю, что результат справедлив – за 120 минут мы все-таки были лучше, - сказал Сантуш. – Конечно, хотели большего на турнире. У нас есть четкая цель – выигрывать каждый турнир. Но мы довольны качеством футбола. Многие португальцы присылали мне сообщения, чтобы гордятся командой. Это главное.

- Довольны тем, как команда отреагировала на пропущенный гол? Все-таки отыгрались только в концовке.

- Доволен. Но к тому моменты мы сами должны были вести в счете. Не давали мексиканцам пространства, имели несколько хороших моментов, не забили пенальти.

- Как вам организация турнира?

- Он прошел очень хорошо. В России сделали все для этого. Поздравляю! Можно где-то усовершенствоваться, но, в целом, все на уровне.

- Показалось, что без Роналду команда смотрелась ярче.

- Как я могу сказать, что без лучшего игрока в мире мы смотрелись лучше, чем с ним? И против Чили, и против России мы хорошо играли. Поэтому не стал бы рассматривать игру без и с Роналду. Важно, что у нас есть дух.

- Ваша команда, считая матч с Чили, не забила четыре пенальти подряд. Кто принимал решение о бьющем при пробитии пятого пенальти?

- Конечно, я. Андре Силва в «Порту» всегда бьет пенальти. И обычно забивает. Также в своих клубах забивают и другие игроки, которые не забили в игре с Чили. Поэтому я по-прежнему доверию своим футболистам.

- В конце матча Мексика просила использовать повтор, но ей не дали этого права. Что вы думаете об этом?

- Повторы не всегда дают однозначную картину. Футбол не всегда справедлив. Против Чили нам не дали возможности забить, например.

- В команде много возрастных игроков – Пепе, Бруну Алвеш, Нани. Планируете обновлять состав?

- Всегда выбираю тех игроков, которые находятся на пике формы. Мне, например, очень не хватает сейчас в команде 38-летнего Рикарду Карвалью, который играет в Китае.