Ринат Билялетдинов: Португальцы доказали, что и без Роналду являются очень классной командой
Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал матч за третье место на Кубке конфедерации между сборными Мексики и Португалии.
- В любой классной команде должны быть игроки высокого уровня. Потому что исполнительское мастерство определяет окончательный уровень команды, и у португальцев он достаточно высок. Ясно, что конструкция атакующих действий без Роналду претерпевает изменения: сегодня они искали свой шанс, искали и нашли с помощью Пепе. И гигантских перестроений в игре не было, ведь каждая команда по-своему контролирует мяч. Сегодня они доказали, что и без Роналду являются очень классной командой, - передает слова Билялетдинова «Р-Спорт».
Напомним, что сборная Португалии обыграла Мексику в добавленное время (2:1) и заняла третье место на Кубке конфедераций.
Матч
Португалия - Мексика - 2:1 (0:0)
Голы
Нету 53 (0:1 - автогол). Пепе 90 (1:1). Силва А. 104 (2:1 - пен.).
Состав
Португалия: Патрисиу, Нету, Семеду, Пепе, Элизеу, Моутинью (Силва А., 82), Перейра (Гомеш, 82), Мартинш, Пицци (Карвалью, 91), Силва А., Нани (Куарежма, 69)
Мексика: Очоа, Маркес (Фабиан, 106), Рейес Л., Морено, Лайюн, Араухо, Гуардадо (дос Сантос Х., 81), Эррера, Перальта (Лосано, 60), Вела, Эрнандес (Хименес, 85 , 113)
Незабитые пенальти
Силва А. (Португалия), 17
Предупреждения:
Семеду, 26 - Маркес, 16; Хименес, 94; Морено, 98
Удаления:
Судья:
Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Место и дата
02 июля 15:00, Спартак, Текстовая трансляция