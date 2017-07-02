Ринат Билялетдинов: Португальцы доказали, что и без Роналду являются очень классной командой

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал матч за третье место на Кубке конфедерации между сборными Мексики и Португалии.

- В любой классной команде должны быть игроки высокого уровня. Потому что исполнительское мастерство определяет окончательный уровень команды, и у португальцев он достаточно высок. Ясно, что конструкция атакующих действий без Роналду претерпевает изменения: сегодня они искали свой шанс, искали и нашли с помощью Пепе. И гигантских перестроений в игре не было, ведь каждая команда по-своему контролирует мяч. Сегодня они доказали, что и без Роналду являются очень классной командой, - передает слова Билялетдинова «Р-Спорт».

Напомним, что сборная Португалии обыграла Мексику в добавленное время (2:1) и заняла третье место на Кубке конфедераций.