Мэнни Пакьяо: Думал, что смогу нокаутировать Хорна в девятом раунде

Экс-чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо сожалеет о том, что он не смог одержать досрочную победу над австралийцем Джеффом Хорном.

- Да, Хорн выжил в девятом раунде. Думал, что смогу нокаутировать его в этот момент. Увы, этого не произошло, - заявил Пакьяо.

Pacquiao Thought Horn Was Done After 9th Round Beating https://t.co/zs5dzC9ndn #boxing pic.twitter.com/TXRQMmAl5k