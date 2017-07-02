Помощник главного тренера сборной Мексики: Могли забить два-три гола. Судейство? Не комментирую
Помощник главного тренера сборной Мексики Хуберто Сьерра благодарит российский народ.
- Мы играли очень сильно, правда. Надо помнить, что мы противостояли чемпионам Европы. Думаю, результат мог быть и лучше. Все-таки имели достаточно моментов, чтобы забить два-три гола.
- Уровень судейства не соответствовал уровню футбола? И что вы хотели посмотреть
на повторе в конце матча, когда обращал к главному арбитру?
- Просили посмотреть момент в штрафной площади: может там был пенальти? Но я бы не хотел говорить о судействе. Скажу просто: мы рады тому, как проявили себя.
- Какие впечатления от организации Кубка конфедераций?
- Она просто исключительная. Хотел бы поздравить всех, кто сделал вклад в общее дело. И сказать спасибо народу России, который удивил своим гостеприимством. Нас принимали как своих. С нетерпением будем ждать возможности вернуться сюда.
- Легендарный мексиканский игрок Маркес, которому 38 лет, сегодня провел 105
минут. Довольны его физической готовностью?
- Он – блестящий пример для всех. И поправлю вас: он сыграл 107 минут. И сыграл здорово. Не знаю, будет ли он на ЧМ-2018. Потому что никому место в сборной негарантированно.
Матч
Португалия - Мексика - 2:1 (0:0)
Голы
Нету 53 (0:1 - автогол). Пепе 90 (1:1). Силва А. 104 (2:1 - пен.).
Состав
Португалия: Патрисиу, Нету, Семеду, Пепе, Элизеу, Моутинью (Силва А., 82), Перейра (Гомеш, 82), Мартинш, Пицци (Карвалью, 91), Силва А., Нани (Куарежма, 69)
Мексика: Очоа, Маркес (Фабиан, 106), Рейес Л., Морено, Лайюн, Араухо, Гуардадо (дос Сантос Х., 81), Эррера, Перальта (Лосано, 60), Вела, Эрнандес (Хименес, 85 , 113)
Незабитые пенальти
Силва А. (Португалия), 17
Предупреждения:
Семеду, 26 - Маркес, 16; Хименес, 94; Морено, 98
Удаления:
Судья:
Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Место и дата
02 июля 15:00, Спартак, Текстовая трансляция