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Футбол  Португалия2 : 1Мексика
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Помощник главного тренера сборной Мексики: Могли забить два-три гола. Судейство? Не комментирую

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Помощник главного тренера сборной Мексики Хуберто Сьерра благодарит российский народ.

- Мы играли очень сильно, правда. Надо помнить, что мы противостояли чемпионам Европы. Думаю, результат мог быть и лучше. Все-таки имели достаточно моментов, чтобы забить два-три гола.

- Уровень судейства не соответствовал уровню футбола? И что вы хотели посмотреть на повторе в конце матча, когда обращал к главному арбитру?
- Просили посмотреть момент в штрафной площади: может там был пенальти? Но я бы не хотел говорить о судействе. Скажу просто: мы рады тому, как проявили себя.

- Какие впечатления от организации Кубка конфедераций?
- Она просто исключительная. Хотел бы поздравить всех, кто сделал вклад в общее дело. И сказать спасибо народу России, который удивил своим гостеприимством. Нас принимали как своих. С нетерпением будем ждать возможности вернуться сюда.

- Легендарный мексиканский игрок Маркес, которому 38 лет, сегодня провел 105 минут. Довольны его физической готовностью?
- Он – блестящий пример для всех. И поправлю вас: он сыграл 107 минут. И сыграл здорово. Не знаю, будет ли он на ЧМ-2018. Потому что никому место в сборной негарантированно.

Матч

Португалия - Мексика - 2:1 (0:0)

Голы

Нету 53 (0:1 - автогол). Пепе 90 (1:1). Силва А. 104 (2:1 - пен.).

Состав

Португалия: Патрисиу, Нету, Семеду, Пепе, Элизеу, Моутинью (Силва А., 82), Перейра (Гомеш, 82), Мартинш, Пицци (Карвалью, 91), Силва А., Нани (Куарежма, 69)

Мексика: Очоа, Маркес (Фабиан, 106), Рейес Л., Морено, Лайюн, Араухо, Гуардадо (дос Сантос Х., 81), Эррера, Перальта (Лосано, 60), Вела, Эрнандес (Хименес, 85 , 113)

Незабитые пенальти

Силва А. (Португалия), 17

Предупреждения:

Семеду, 26 - Маркес, 16; Хименес, 94; Морено, 98

Удаления:

Семеду, 107 - Хименес, 113

Судья:

Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)

Место и дата

02 июля 15:00, Спартак, Текстовая трансляция

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