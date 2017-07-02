Помощник главного тренера сборной Мексики: Могли забить два-три гола. Судейство? Не комментирую

Помощник главного тренера сборной Мексики Хуберто Сьерра благодарит российский народ.

- Мы играли очень сильно, правда. Надо помнить, что мы противостояли чемпионам Европы. Думаю, результат мог быть и лучше. Все-таки имели достаточно моментов, чтобы забить два-три гола.

- Уровень судейства не соответствовал уровню футбола? И что вы хотели посмотреть на повторе в конце матча, когда обращал к главному арбитру?

- Просили посмотреть момент в штрафной площади: может там был пенальти? Но я бы не хотел говорить о судействе. Скажу просто: мы рады тому, как проявили себя.

- Какие впечатления от организации Кубка конфедераций?

- Она просто исключительная. Хотел бы поздравить всех, кто сделал вклад в общее дело. И сказать спасибо народу России, который удивил своим гостеприимством. Нас принимали как своих. С нетерпением будем ждать возможности вернуться сюда.

- Легендарный мексиканский игрок Маркес, которому 38 лет, сегодня провел 105 минут. Довольны его физической готовностью?

- Он – блестящий пример для всех. И поправлю вас: он сыграл 107 минут. И сыграл здорово. Не знаю, будет ли он на ЧМ-2018. Потому что никому место в сборной негарантированно.