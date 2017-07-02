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Дмитрий Юдин: Если честно, я доволен обменом из СКА в «Спартак»

Источник:  ХК «Спартак»Комментарии

Новобранец «Спартака» защитник Дмитрий Юдин рассказал, как узнал о своем переходе.

- Был на Урале на рыбалке. Связи там никакой. Через какое-то время поехали в деревню за продуктами, посмотрел телефон, а там куча пропущенных вызовов и смс. Позвонил агенту, он мне и сообщил, что меня обменяли в «Спартак». Если честно, я доволен. Надеюсь, буду получать много игрового времени и прогрессировать, - передает слова Юдина пресс-служба «Спартака».

Напомним, что 30 июня «Спартак» подписал двухлетний контракт с 21-летним защитником. В минувшем сезоне Юдин провел за СКА 16 матчей, очков не набрал. Также на его счету 5 матчей в ВХЛ за «СКА-Неву», в которых он набрал 5 (1+4) очков.

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