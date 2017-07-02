Андре Силва: Мексика жалуется на судей? У нас тоже были претензии
Нападающий сборной Португалии Андре Силва рассказал, почему не смог забить пенальти в ворота Мексики.
Нападающий сборной Португалии Андре Силва рассказал, почему не смог забить пенальти в ворота Мексики.
- Я только перед ударом решил, куда буду бить. Считаю, что исполнил совсем неплохо. Но вратарь справился с этим ударом, такое бывает.
- Мексиканцы очень недовольны судьями...
- У нас тоже были претензии к арбитру. Но главное результат, а ошибки всегда случаются, - заявил Силва.
Матч
Португалия - Мексика - 2:1 (0:0)
Голы
Нету 53 (0:1 - автогол). Пепе 90 (1:1). Силва А. 104 (2:1 - пен.).
Состав
Португалия: Патрисиу, Нету, Семеду, Пепе, Элизеу, Моутинью (Силва А., 82), Перейра (Гомеш, 82), Мартинш, Пицци (Карвалью, 91), Силва А., Нани (Куарежма, 69)
Мексика: Очоа, Маркес (Фабиан, 106), Рейес Л., Морено, Лайюн, Араухо, Гуардадо (дос Сантос Х., 81), Эррера, Перальта (Лосано, 60), Вела, Эрнандес (Хименес, 85 , 113)
Незабитые пенальти
Силва А. (Португалия), 17
Предупреждения:
Семеду, 26 - Маркес, 16; Хименес, 94; Морено, 98
Удаления:
Судья:
Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Место и дата
02 июля 15:00, Спартак, Текстовая трансляция