Андре Силва: Мексика жалуется на судей? У нас тоже были претензии

Нападающий сборной Португалии Андре Силва рассказал, почему не смог забить пенальти в ворота Мексики.

Нападающий сборной Португалии Андре Силва рассказал, почему не смог забить пенальти в ворота Мексики.

- Я только перед ударом решил, куда буду бить. Считаю, что исполнил совсем неплохо. Но вратарь справился с этим ударом, такое бывает.

- Мексиканцы очень недовольны судьями...

- У нас тоже были претензии к арбитру. Но главное результат, а ошибки всегда случаются, - заявил Силва.