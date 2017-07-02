Иван Саморано: В Чили всегда были хорошие игроки, но сейчас - лучшие

Бывший футболист сборной Чили Иван Саморано оценил выступления национальной команды, которая сыграет в финале Кубка конфедераций в России.

- В Чили сейчас очень хорошее поколение. Нам нужно продолжать идти по этому пути. Команда вышла уже в третий финал подряд. Сегодняшний финал будет очень интересным. В сборной Германии очень много молодых игроков. Но нельзя сказать, что Германия - лучшая сборная на этом турнире. Здесь в принципе собрались лучшие.

- Можете сравнить вашей поколение в сборной Чили и нынешнее?

- Нельзя сравнивать, игроки совсем разные. Нужно просто принять, что нынешняя команда хорошая. Мы привыкаем к тому, что можем достигать высоких целей. Нужно продолжать наслаждаться игрой и идти вперед.

- Это лучшая сборная Чили?

- Да, это вообще лучшее поколение. 80 процентов играют в зарубежных клубах. Произошло перерождение сборной. Будущее зависит от работы федерации, молодых игроков. Может быть когда-то будет новый Санчес, новый Видаль. В Чили всегда были хорошие игроки, но сейчас - лучшие, - передает слова Саморано корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в финале Кубка конфедераций чилийцы встретятся со сборной Германии. Игра пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

В 2015 и 2016 годах сборная Чили становилась победителем Кубка Америки.