Александр Кержаков забил гол во время церемонии закрытия Кубка конфедераций

В Санкт-Петербурге состоялось закрытие Кубка конфедераций-2017.

Во время церемонии был стилизован первый футбольный матч в России, который прошел в 1997 году.

Участие в этой части закрытия приняли экс-футболисты сборной России Алексей Смертин и Александр Кержаков: первый установил мяч на точку, а второй пробил в импровизированные ворота.

Напомним, финальный матч Кубка конфедераций состоится в 21.00 на стадионе «Санкт-Петербург». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи, в которой за титул будут бороться сборные Чили и Германии.