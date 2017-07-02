Александр Кержаков забил гол во время церемонии закрытия Кубка конфедераций
В Санкт-Петербурге состоялось закрытие Кубка конфедераций-2017.
Во время церемонии был стилизован первый футбольный матч в России, который прошел в 1997 году.
Участие в этой части закрытия приняли экс-футболисты сборной России Алексей Смертин и Александр Кержаков: первый установил мяч на точку, а второй пробил в импровизированные ворота.
Напомним, финальный матч Кубка конфедераций состоится в 21.00 на стадионе «Санкт-Петербург». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи, в которой за титул будут бороться сборные Чили и Германии.
Матч
Состав
Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М., Арангис, Видаль, Варгас, Санчес
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка, Руди, Киммих, Штиндль, Вернер
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция