Руй Патрисиу: Справедливо победили Мексику

Вратарь сборной Португалии Руй Патрисиу заявил, что команда справедливо обыграла Мексику (2:1) в матче за третье место.

- Отлично поработали и все вместе добились победы. Думаю, результат справедлив, хотя матч был равным. Но в концовке именно мы заслужили победу.

- Вы третий вратарь в истории Португалии по количеству матчей за сборную. Вы сыграли прекрасно на Евро, на Кубке конфедераций. Какой следующий шаг?

- Как я всегда говорю, моя цель – учиться чему-то новому с каждым соревнованием. Продолжу это делать и дальше.

- Этот турнир – возможность для вас показать себя и покинуть «Спортинг»?

- Не буду об этом сейчас рассуждать.

- Но ваше будущее пока не определено?

- Ну сейчас не та ситуация, чтобы говорить об этом. У нас только матч закончился.