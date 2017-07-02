Руй Патрисиу: Справедливо победили Мексику
Вратарь сборной Португалии Руй Патрисиу заявил, что команда справедливо обыграла Мексику (2:1) в матче за третье место.
- Отлично поработали и все вместе добились победы. Думаю, результат справедлив, хотя матч был равным. Но в концовке именно мы заслужили победу.
- Вы третий вратарь в истории Португалии по количеству матчей за сборную.
Вы сыграли прекрасно на Евро, на Кубке конфедераций. Какой следующий шаг?
- Как я всегда говорю, моя цель – учиться чему-то новому с каждым соревнованием. Продолжу это делать и дальше.
- Этот турнир – возможность для вас показать себя и покинуть «Спортинг»?
- Не буду об этом сейчас рассуждать.
- Но ваше будущее пока не определено?
- Ну сейчас не та ситуация, чтобы говорить об этом. У нас только матч закончился.
Матч
Португалия - Мексика - 2:1 (0:0)
Голы
Нету 53 (0:1 - автогол). Пепе 90 (1:1). Силва А. 104 (2:1 - пен.).
Состав
Португалия: Патрисиу, Нету, Семеду, Пепе, Элизеу, Моутинью (Силва А., 82), Перейра (Гомеш, 82), Мартинш, Пицци (Карвалью, 91), Силва А., Нани (Куарежма, 69)
Мексика: Очоа, Маркес (Фабиан, 106), Рейес Л., Морено, Лайюн, Араухо, Гуардадо (дос Сантос Х., 81), Эррера, Перальта (Лосано, 60), Вела, Эрнандес (Хименес, 85 , 113)
Незабитые пенальти
Силва А. (Португалия), 17
Предупреждения:
Семеду, 26 - Маркес, 16; Хименес, 94; Морено, 98
Удаления:
Судья:
Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Место и дата
02 июля 15:00, Спартак, Текстовая трансляция