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Футбол  Португалия2 : 1Мексика
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Руй Патрисиу: Справедливо победили Мексику

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вратарь сборной Португалии Руй Патрисиу заявил, что команда справедливо обыграла Мексику (2:1) в матче за третье место.

- Отлично поработали и все вместе добились победы. Думаю, результат справедлив, хотя матч был равным. Но в концовке именно мы заслужили победу.

- Вы третий вратарь в истории Португалии по количеству матчей за сборную. Вы сыграли прекрасно на Евро, на Кубке конфедераций. Какой следующий шаг?
- Как я всегда говорю, моя цель – учиться чему-то новому с каждым соревнованием. Продолжу это делать и дальше.

- Этот турнир – возможность для вас показать себя и покинуть «Спортинг»?
- Не буду об этом сейчас рассуждать.

- Но ваше будущее пока не определено?
- Ну сейчас не та ситуация, чтобы говорить об этом. У нас только матч закончился.

Матч

Португалия - Мексика - 2:1 (0:0)

Голы

Нету 53 (0:1 - автогол). Пепе 90 (1:1). Силва А. 104 (2:1 - пен.).

Состав

Португалия: Патрисиу, Нету, Семеду, Пепе, Элизеу, Моутинью (Силва А., 82), Перейра (Гомеш, 82), Мартинш, Пицци (Карвалью, 91), Силва А., Нани (Куарежма, 69)

Мексика: Очоа, Маркес (Фабиан, 106), Рейес Л., Морено, Лайюн, Араухо, Гуардадо (дос Сантос Х., 81), Эррера, Перальта (Лосано, 60), Вела, Эрнандес (Хименес, 85 , 113)

Незабитые пенальти

Силва А. (Португалия), 17

Предупреждения:

Семеду, 26 - Маркес, 16; Хименес, 94; Морено, 98

Удаления:

Семеду, 107 - Хименес, 113

Судья:

Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)

Место и дата

02 июля 15:00, Спартак, Текстовая трансляция

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