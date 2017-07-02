Рафаэль Маркес: На турнирах такого уровня должны работать более квалифицированные судьи
Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес рассказал, что думает о судействе в матче с Португалией (1:2).
- Очень жаль, что проиграли в таком хорошем для нас матче, - отметил защитник. – Судейство? Арбитр был не на высоте. Для матчей такого уровня необходимы судьи более высокой квалификации.
- Что вы думаете о применении видеоассистента?
- По матчу с Португалией хочу сказать, что я не очень понимаю, по каким критериям судьи определяют, просматривать ли эпизод на экране или нет.
- Ждать ли вас в России на следующий год?
- Пока не знаю, сделаю все возможное, чтобы продолжить играть. Буду усердно тренироваться.
Матч
Португалия - Мексика - 2:1 (0:0)
Голы
Нету 53 (0:1 - автогол). Пепе 90 (1:1). Силва А. 104 (2:1 - пен.).
Состав
Португалия: Патрисиу, Нету, Семеду, Пепе, Элизеу, Моутинью (Силва А., 82), Перейра (Гомеш, 82), Мартинш, Пицци (Карвалью, 91), Силва А., Нани (Куарежма, 69)
Мексика: Очоа, Маркес (Фабиан, 106), Рейес Л., Морено, Лайюн, Араухо, Гуардадо (дос Сантос Х., 81), Эррера, Перальта (Лосано, 60), Вела, Эрнандес (Хименес, 85 , 113)
Незабитые пенальти
Силва А. (Португалия), 17
Предупреждения:
Семеду, 26 - Маркес, 16; Хименес, 94; Морено, 98
Удаления:
Судья:
Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Место и дата
02 июля 15:00, Спартак, Текстовая трансляция