Рафаэль Маркес: На турнирах такого уровня должны работать более квалифицированные судьи

Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес рассказал, что думает о судействе в матче с Португалией (1:2).

- Очень жаль, что проиграли в таком хорошем для нас матче, - отметил защитник. – Судейство? Арбитр был не на высоте. Для матчей такого уровня необходимы судьи более высокой квалификации.

- Что вы думаете о применении видеоассистента?

- По матчу с Португалией хочу сказать, что я не очень понимаю, по каким критериям судьи определяют, просматривать ли эпизод на экране или нет.

- Ждать ли вас в России на следующий год?

- Пока не знаю, сделаю все возможное, чтобы продолжить играть. Буду усердно тренироваться.