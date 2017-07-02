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В Санкт-Петербурге прошла церемония закрытия Кубка конфедераций, в которой приняли участие Роналдо, Полина Гагарина и Егор Крид

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В Санкт-Петербурге состоялось закрытие Кубка конфедераций-2017.

В церемонии приняли участие Николай Цискаридзе, Алексей Смертин, Александр Кержаков, Петр Дранга, диджей Smash, Полина Гагарина и Егор Крид. Кубок конфедераций торжественно вынес двукратный чемпион мира бразилец Роналдо. 

Напомним, финальный матч Кубка конфедераций состоится в 21.00 на стадионе «Санкт-Петербург». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи, в которой за титул будут бороться сборные Чили и Германии.  

Матч

Чили - Германия - 0:1 (0:1)

1-й тайм

Голы

Штиндль 21 (0:1).

Состав

Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М., Арангис, Видаль, Варгас, Санчес

Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка, Руди, Киммих, Штиндль, Вернер

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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