В Санкт-Петербурге прошла церемония закрытия Кубка конфедераций, в которой приняли участие Роналдо, Полина Гагарина и Егор Крид
В Санкт-Петербурге состоялось закрытие Кубка конфедераций-2017.
В церемонии приняли участие Николай Цискаридзе, Алексей Смертин, Александр Кержаков, Петр Дранга, диджей Smash, Полина Гагарина и Егор Крид. Кубок конфедераций торжественно вынес двукратный чемпион мира бразилец Роналдо.
Напомним, финальный матч Кубка конфедераций состоится в 21.00 на стадионе «Санкт-Петербург». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи, в которой за титул будут бороться сборные Чили и Германии.
Матч
Голы
Штиндль 21 (0:1).
Состав
Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М., Арангис, Видаль, Варгас, Санчес
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка, Руди, Киммих, Штиндль, Вернер
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция