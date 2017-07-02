Адриен Силва: Видел, как игроки «Порту» говорят с Очоа, подсказывали, куда буду бить пенальти
Полузащитник сборной Португалии Адриен Силва, принесший победу команде, рассказал, как ему удалось пробить голкипера сборной Мексики.
– Вы отлично исполнили пенальти!
– Отлично, просто потому, что забил, – смеется Адриен. – Это самое главное. Плюс было у меня предчувствие. А еще я видел, как игроки «Порту» говорят с вратарем. Видимо, подсказывали, в куда буду бить. А я подумал: «Хорошо, тогда пробью с другой угол!»
– Цель не была достигнута, ведь Португалия хотела выиграть Кубок конфедераций. Есть в третьем месте какое-то утешение?
– Без сомнения, у нас должно было все получиться, команда здорово играла на протяжении всего турнира. Португалия заслужила выход в финал. Но что поделать с серией пенальти? Мы не можем контролировать все на свете. К счастью, завершили турнир на высокой ноте.
Матч
Португалия - Мексика - 2:1 (0:0)
Голы
Нету 53 (0:1 - автогол). Пепе 90 (1:1). Силва А. 104 (2:1 - пен.).
Состав
Португалия: Патрисиу, Нету, Семеду, Пепе, Элизеу, Моутинью (Силва А., 82), Перейра (Гомеш, 82), Мартинш, Пицци (Карвалью, 91), Силва А., Нани (Куарежма, 69)
Мексика: Очоа, Маркес (Фабиан, 106), Рейес Л., Морено, Лайюн, Араухо, Гуардадо (дос Сантос Х., 81), Эррера, Перальта (Лосано, 60), Вела, Эрнандес (Хименес, 85 , 113)
Незабитые пенальти
Силва А. (Португалия), 17
Предупреждения:
Семеду, 26 - Маркес, 16; Хименес, 94; Морено, 98
Удаления:
Судья:
Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Место и дата
02 июля 15:00, Спартак, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча