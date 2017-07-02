Адриен Силва: Видел, как игроки «Порту» говорят с Очоа, подсказывали, куда буду бить пенальти

Полузащитник сборной Португалии Адриен Силва, принесший победу команде, рассказал, как ему удалось пробить голкипера сборной Мексики.

– Вы отлично исполнили пенальти!

– Отлично, просто потому, что забил, – смеется Адриен. – Это самое главное. Плюс было у меня предчувствие. А еще я видел, как игроки «Порту» говорят с вратарем. Видимо, подсказывали, в куда буду бить. А я подумал: «Хорошо, тогда пробью с другой угол!»

– Цель не была достигнута, ведь Португалия хотела выиграть Кубок конфедераций. Есть в третьем месте какое-то утешение?

– Без сомнения, у нас должно было все получиться, команда здорово играла на протяжении всего турнира. Португалия заслужила выход в финал. Но что поделать с серией пенальти? Мы не можем контролировать все на свете. К счастью, завершили турнир на высокой ноте.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча