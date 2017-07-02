Луис Густаво перейдет из «Вольфсбурга» в «Марсель»
Источник: L'EquipeКомментарии
Полузащитник сборной Бразилии Луис Густаво продолжит карьеру во французском «Марселе».
По информации французских СМИ, «Марсель» договорился о покупке игрока за 8 миллионов евро.
В ближайшее время Луис Густаво пройдет медицинское обследование и подпишет контракт со своим новым клубом.
Напомним, бразилец играл за «Вольфсбург» с 2013 года, а ранее защищал цвета мюнхенской «Баварии».
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