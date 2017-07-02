Кубок конфедераций. Чили - Германия. Стартовые составы команд
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы сборных Чили и Германии на финальный матч Кубка конфедераций-2017.
Чили: Браво - Исла, Хара, Медель, Босежур - Диас, Арангис, Видаль, Эрнандес - Санчес, Варгас.
Германия: Тер Штеген - Хектор, Мустафи, Рюдигер, Гинтер - Руди, Киммих, Горецка, Дракслер - Вернер, Штиндль.
#ConfedCup | TEAM NEWS— #ConfedCup (@FIFAcom) 2 июля 2017 г.
🇨🇱🆚🇩🇪
The line-ups ahead of the Russia 2017 final!#CHIGER pic.twitter.com/zHFN2EVJD0
Матч начнется в 21:00 по московскому времени.
Матч
Состав
Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М., Арангис, Видаль, Варгас, Санчес
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка, Руди, Киммих, Штиндль, Вернер
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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