Кубок конфедераций. Чили - Германия. Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы сборных Чили и Германии на финальный матч Кубка конфедераций-2017.

Чили: Браво - Исла, Хара, Медель, Босежур - Диас, Арангис, Видаль, Эрнандес - Санчес, Варгас.

Германия: Тер Штеген - Хектор, Мустафи, Рюдигер, Гинтер - Руди, Киммих, Горецка, Дракслер - Вернер, Штиндль.

