«Краснодар» выиграл у действующего чемпиона Румынии

Футболисты «Краснодара» переиграли в контрольном матче румынский «Вииторул» со счетом 3:1.

Счет в матче на 13-й минуте открыл Андреас Гранквист. В середине первого тайма Овидиу Херя сравнял счет. На 51-й минуте Вандерсон вновь вывел «Краснодар» вперед. Спустя три минуты Даниил Уткин установил окончательный счет в матче.

Добавим, что по итогам минувшего сезона «Вииторул» впервые в своей истории стал чемпионом Румынии.