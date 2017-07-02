Энтони Джошуа: Бой в Лас-Вегасе может заставить кровь Кличко снова закипеть

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Энтони Джошуа поделился ожиданиями от возможного повторного поединка с Владимиром Кличко.

- Сейчас все зависит от позиции Владимира. Но какое бы решение он не принял, мы поддержим его. В случае отказа, планом «Б» может стать поединок против Кубрата Пулева.

Но Кличко заслужил большое уважение в бою на «Уэмбли», хотя и проиграл. Поединок в Лас-Вегасе может стать еще большой возможностью, ведь этот город - мекка бокса. Осталась ли мотивация у Владимира? Я считаю, что именно бой в Вегасе может заставить его кровь снова закипеть, - заявил Джошуа.

Напомним, 29 апреля Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко в 11-м раунде. По условиям контракта украинец имел право на реванш в случае поражения.

Кличко пока не принял решение о том, будет ли он продолжать спортивную карьеру.



