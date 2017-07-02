Ляказетт перейдет из «Лиона» в «Арсенал»

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт в ближайшее время станет игроком лондонского «Арсенала».

- Думаю, уже через 1-2 дня Ляказетт перейдет в «Арсенал». Сумма трансфера составит 45-50 миллионов евро. Сделка станет рекордной как для «Лиона», так и для «Арсенала». Ведь «канониры» не тратят астрономические суммы на одного игрока, - заявил президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс.

Ранее сообщалось, что Ляказетт может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».







