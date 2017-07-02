«Монреаль» подписал восьмилетний контракт с Прайсом на 84 миллиона долларов
Источник: TSNКомментарии
«Монреаль» подписал новый контракт с голкипером Кэри Прайсом сроком на восемь лет. Об этом сообщает телеканал TSN.
Как сообщается, голкипер будет получать в год около 10,5 миллионов долларов, это самый большой контракт в истории клуба.
😀😀😀#GoHabsGo pic.twitter.com/XHDYBPHFlz— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 2 июля 2017 г.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 29-летний вратарь провел 62 матча в составе «Канадиенс», в которых одержал 37 побед.
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