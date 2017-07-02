«Рубин» сыграл вничью с голландским «Утрехтом» в контрольном матче
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Казанский «Рубин» провел контрольный матч с голландским клубом «Утрехт».
Единственный гол казанцев на 44-й минуте забил Жонатас, который замкнул подачу Рубена Рочины.
«Рубин» (стартовый состав): Рыжиков, Набиуллин, Навас, Санчес, Бауэр, Самбрано, М'Вила, Рочина, Жемалетдинов, Жонатас, Канунников.
«Рубин» (состав на второй тайм): Акмурзин, Кудряшов, Гранат, Бурлак, Кузьмин, Камболов, Цакташ, Оздоев, Лестьенн, Карадениз, Азмун.
Напомним, нынешним летом на пост главного тренера «Рубина» вернулся Курбан Бердыев.
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