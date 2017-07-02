Кэри Прайс станет самым высокооплачиваемым вратарем в НХЛ

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс, подписав в воскресенье новый контракт с «Канадиенс», станет самым высокооплачиваемым вратарем в Национальной хоккейной лиге.

Как сообщил TSN, Прайс заключил соглашение сроком на восемь лет и зарплатой в 10,5 миллиона долларов в год. Отмечается, что соглашение вступит в силу с сезона-2018/2019.

На данный момент самым высокооплачиваемым голкипером НХЛ является швед Хенрик Лундквист, выступающий за «Рейнджерс» и получающий зарплату в 8,5 миллиона в год. Таким образом, через сезон голкипер «Канадиенс» станет самым высокооплачиваемым вратарем в НХЛ.

Добавим, что Прайс был выбран «Монреалем» на драфте новичков в 2005 году под общим пятым номером. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 29-летний вратарь провел 62 матча в составе «Канадиенс», в которых одержал 37 побед.