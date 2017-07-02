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57 268 человек посетили финал Кубка конфедераций, установлен рекорд нынешнего турнира

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Финальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили на стадионе «Санкт-Петербург» посетило 57268 человек. 

Этот результат стал рекордным на турнире. До этого самым посещаемым матчем Кубка была встреча сборных Новой Зеландии и Португалии (56290), которая тоже прошла в Петербурге.

После первого тайма финального матча сборная Германии ведет со счетом 1:0. Единственный мяч на счету Ларса Штиндля. 

Матч

Чили - Германия - 0:1 (0:1)

Голы

Штиндль 21 (0:1).

Состав

Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М. (Валенсия, 54), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Варгас (Пуч, 82), Санчес

Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка (Зюле, 90), Руди, Киммих, Штиндль, Вернер (Джан, 79)

Предупреждения:

Видаль, 60; Хара, 66; Варгас, 76; Браво, 89 - Киммих, 60; Джан, 89; Руди, 90

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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