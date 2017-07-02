57 268 человек посетили финал Кубка конфедераций, установлен рекорд нынешнего турнира
Финальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили на стадионе «Санкт-Петербург» посетило 57268 человек.
Этот результат стал рекордным на турнире. До этого самым посещаемым матчем Кубка была встреча сборных Новой Зеландии и Португалии (56290), которая тоже прошла в Петербурге.
После первого тайма финального матча сборная Германии ведет со счетом 1:0. Единственный мяч на счету Ларса Штиндля.
Матч
Голы
Штиндль 21 (0:1).
Состав
Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М. (Валенсия, 54), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Варгас (Пуч, 82), Санчес
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка (Зюле, 90), Руди, Киммих, Штиндль, Вернер (Джан, 79)
Предупреждения:
Видаль, 60; Хара, 66; Варгас, 76; Браво, 89 - Киммих, 60; Джан, 89; Руди, 90
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция