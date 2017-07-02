57 268 человек посетили финал Кубка конфедераций, установлен рекорд нынешнего турнира

Финальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили на стадионе «Санкт-Петербург» посетило 57268 человек.

Этот результат стал рекордным на турнире. До этого самым посещаемым матчем Кубка была встреча сборных Новой Зеландии и Португалии (56290), которая тоже прошла в Петербурге.

После первого тайма финального матча сборная Германии ведет со счетом 1:0. Единственный мяч на счету Ларса Штиндля.