Александр Усик: Хочу заполучить в свою коллекцию еще три чемпионских пояса

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO украинец Александр Усик прокомментировал свое выступление во Всемирную боксерскую суперсерию.

- Я очень рад и вдохновлен идеей проведения этого турнира. Я мог только мечтать о том, что можно будет собрать всех чемпионов и выяснить, кто из них сильнейший, кто станет бесспорным королем дивизиона.

С нетерпением жду возможности получить еще три пояса чемпиона мира в свою коллекцию и трофей Мохаммеда Али, – заявил Усик.

Контракты на участие в проекте уже подписали чемпион мира в «крузервейте» по версии IBF россиянин Мурат Гассиев (24-0), обладатель пояса WBC Майрис Бриедис из Латвии (22-0), регулярный чемпион WBA беглый кубинец Юниер Дортикос (21-0), экс-чемпион WBO поляк Кшиштоф Гловацки (27-1), его соотечественник Кшиштоф Влодарчик (53-3-1), с 2010 по 2014 год владевший титулом WBC, и еще один бывший чемпион мира по линии WBO немец Марко Хук (40-4-1).



