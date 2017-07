Эксперт: Ковальчук хочет в НХЛ контракт на три года и 6,5 миллиона долларов

Североамериканский эксперт НХЛ Брайан Лоутон рассказал об условиях контракта, который хотел бы получить российский нападающий Илья Ковальчук от клубов Национальной хоккейной лиги.

«Слышал от нескольких клубов, что Илья Ковальчук установил минимальные требования для своего контракта в три года и 6,5 миллиона за сезон. Тогда он рассмотрит возможность возвращения в лигу», - написал в своем твиттере Лоутон.

Hearing from several clubs that Ilya Kovalchuk has set minimum thresholds of 3 years and north of 6.5mio to consider returning!