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Эксперт: Ковальчук хочет в НХЛ контракт на три года и 6,5 миллиона долларов

Источник:  Twitter.comКомментарии

Североамериканский эксперт НХЛ Брайан Лоутон рассказал об условиях контракта, который хотел бы получить российский нападающий Илья Ковальчук от клубов Национальной хоккейной лиги.

«Слышал от нескольких клубов, что Илья Ковальчук установил минимальные требования для своего контракта в три года и 6,5 миллиона за сезон. Тогда он рассмотрит возможность возвращения в лигу», - написал в своем твиттере Лоутон.

Напомним, контракт Ковальчука со СКА истек 30 апреля. Агент форварда рассказал, что конкретика с новым контрактом наступит лишь к концу июня - началу июля.

Первый номер драфта 2001 года провел в НХЛ 816 матчей, в которых забил 417 голов и сделал 399 передач.

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