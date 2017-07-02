Генменеджер «Монреаля»: Мы не можем оставить в команде и Радулова, и Маркова

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен прокомментировал ситуацию с дальнейшим трудоустройством нападающего Александра Радулова и защитника Андрея Маркова.

- В данный момент у меня нет никаких новостей о Маркове или Радулове.

Мы сделали очень привлекательное предложение Радулову, но он решил выйти на рынок свободных агентов, это было его право. Мы хотим, чтобы он был в нашей команде, но только наших условиях.

Мы бы хотели сохранить обоих игроков, но из-за их финансовых требований сразу двоих оставить не сможем, - заявил Бержевен.

Напомним, ранее «Монреаль» подписал новый контракт с голкипером Кэри Прайсом сроком на восемь лет.

