Генменеджер «Монреаля»: Мы не можем оставить в команде и Радулова, и Маркова
Источник: ХК «Монреаль Канадиенс»Комментарии
Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен прокомментировал ситуацию с дальнейшим трудоустройством нападающего Александра Радулова и защитника Андрея Маркова.
- В данный момент у меня нет никаких новостей о Маркове или Радулове.
Мы сделали очень привлекательное предложение Радулову, но он решил выйти на рынок свободных агентов, это было его право. Мы хотим, чтобы он был в нашей команде, но только наших условиях.
Мы бы хотели сохранить обоих игроков, но из-за их финансовых требований сразу двоих оставить не сможем, - заявил Бержевен.
Напомним, ранее «Монреаль»
подписал новый контракт с голкипером Кэри Прайсом сроком на восемь лет.
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