Йоахим Лев: Ребята заслужили этот кубок, но нам приходилось отбиваться весь матч

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).

– Я горжусь этой командой, ведь мы совсем недавно играем вместе этой командой. Ребята заслужили этот кубок, но нам приходилось отбиваться весь матч. Чили – очень жесткая команда, которая взвинчивала темп постоянно. Мы боролись и даже где-то дрались за каждый мяч. Это был волшебный матч для нас. У ребят не было большого международного опыта, но они провели очень сильный турнир.

– Вам не кажется, что Германии обеспечено светлое футбольное будущее на долгие годы.

– Нам надо подтверждать свои победы. Вы прекрасно знаете, что будет через год в России. Мы выиграли КК и ЧМ до 21 года, но это лишь начало их пути. Чтобы добиваться мирового уровня в футболе, работать надо еще усерднее, – приводит слова Лева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили

Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.

Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций.