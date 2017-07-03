Йоахим Лев: Ребята заслужили этот кубок, но нам приходилось отбиваться весь матч
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).
– Я горжусь этой командой, ведь мы совсем недавно играем вместе этой командой. Ребята заслужили этот кубок, но нам приходилось отбиваться весь матч. Чили – очень жесткая команда, которая взвинчивала темп постоянно. Мы боролись и даже где-то дрались за каждый мяч. Это был волшебный матч для нас. У ребят не было большого международного опыта, но они провели очень сильный турнир.
– Вам не кажется, что Германии обеспечено светлое футбольное будущее на долгие годы.
– Нам надо подтверждать свои победы. Вы прекрасно знаете, что будет через год в России. Мы выиграли КК и ЧМ до 21 года, но это лишь начало их пути. Чтобы добиваться мирового уровня в футболе, работать надо еще усерднее, – приводит слова Лева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили
Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.
Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций.
Матч
Голы
Штиндль 21 (0:1).
Состав
Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М. (Валенсия, 54), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Варгас (Пуч, 82), Санчес
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка (Зюле, 90), Руди, Киммих, Штиндль, Вернер (Джан, 79)
Предупреждения:
Видаль, 60; Хара, 66; Варгас, 76; Браво, 89 - Киммих, 60; Джан, 89; Руди, 90
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция