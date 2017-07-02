Хуан Антонио Пицци: Всегда есть грусть, когда проигрываешь в финале
Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци поделился впечатлениями от поражения в матче с Германией (0:1).
– Мы сыграли потрясающий матч и очень старались. В какой-то момент мы владели инициативой и могли забить не один раз, но футбол – есть футбол. Всегда есть грусть, когда проигрываешь в финале, но с другой стороны, мы знаем, что можем соревноваться с самыми сильными командами мира. Это придает нам уверенности и дает сил.
– Статистически вы полностью переиграли соперника.
– Я всегда говорю, что статистика очень важна для тренера, когда он анализирует игру. Она может кое-что нам показать. Но после игры мы больше обращаем внимание на результате, а не на статистике. Мы разочарованы, но я убежден, что мы показали лучшее, что могли показать. Моя команда играла по плану. Да, мы не добились успеха, но мы делали свою работу отлично.
– Вы поговорили с Марсело Диасом, который совершил эту ошибку?
– Мы все расстроены. Он больше всех. Он вот так вот сыграл в такой ситуации. С другой стороны, мы просим его играть в таком стиле, в котором он играет. Он наш лидер, который начинает первым пасом многие атаки. Мы не ожидали от него такой ошибки, но мы полностью поддерживаем нашего игрока, – приводит слова Пицци корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили
Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.
Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций.
Матч
Голы
Штиндль 21 (0:1).
Состав
Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М. (Валенсия, 54), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Варгас (Пуч, 82), Санчес
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка (Зюле, 90), Руди, Киммих, Штиндль, Вернер (Джан, 79)
Предупреждения:
Видаль, 60; Хара, 66; Варгас, 76; Браво, 89 - Киммих, 60; Джан, 89; Руди, 90
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция