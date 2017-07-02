Хуан Антонио Пицци: Всегда есть грусть, когда проигрываешь в финале

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци поделился впечатлениями от поражения в матче с Германией (0:1).

– Мы сыграли потрясающий матч и очень старались. В какой-то момент мы владели инициативой и могли забить не один раз, но футбол – есть футбол. Всегда есть грусть, когда проигрываешь в финале, но с другой стороны, мы знаем, что можем соревноваться с самыми сильными командами мира. Это придает нам уверенности и дает сил.

– Статистически вы полностью переиграли соперника.

– Я всегда говорю, что статистика очень важна для тренера, когда он анализирует игру. Она может кое-что нам показать. Но после игры мы больше обращаем внимание на результате, а не на статистике. Мы разочарованы, но я убежден, что мы показали лучшее, что могли показать. Моя команда играла по плану. Да, мы не добились успеха, но мы делали свою работу отлично.

– Вы поговорили с Марсело Диасом, который совершил эту ошибку?

– Мы все расстроены. Он больше всех. Он вот так вот сыграл в такой ситуации. С другой стороны, мы просим его играть в таком стиле, в котором он играет. Он наш лидер, который начинает первым пасом многие атаки. Мы не ожидали от него такой ошибки, но мы полностью поддерживаем нашего игрока, – приводит слова Пицци корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили

Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.

Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций.