Шкодран Мустафи: Тренеры настолько сильны, что зовут даже тех, кто на первый взгляд не выглядит кандидатом

Защитник сборной Германии Шкодран Мустафи поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).

– Нашу команду можно только похвалить. Мы ведь обыграли очень опытных чилийцев. Мы классно сделали свою работу. Мы даже вне поля были командой, поэтому мы заслужили победу на Кубке конфедераций.

Мне очень приятен опыт этого турнира. Я ведь пропустил концовку клубного сезона.

– Йоахиму Леву наверняка было интересно работать с такой молодой сборной.

– Мы действительно стали отличной командой, мы всегда были вместе. За очень короткое время мы многому научились. До чемпионата мира еще год, поэтому каждому нужно заново доказывать право на место в составе. Вероятно, кто-то еще сможет выйти на уровень сборной. Наши тренеры настолько сильны, что зовут даже тех, кто на первый взгляд не выглядит кандидатом. Так было и со мной перед чемпионатом мира в Бразилии.

Нам нужно наслаждаться победой на Кубке конфедераций так, как будто мы помогали выиграть чемпионат мира!

– Как вы относитесь к системе видеопомощи?

– Это помогает, но нужно дать судьям время на адаптацию. Они должны принимать решения быстрее, но трудно было ожидать, что с первого раза все будет идеально. Хотя нововведение точно ценное, – приводит слова Мустафи корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили

Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.

Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций.