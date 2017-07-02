Роналдо: Впечатления от России? Очень хорошо!
Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо поделился впечатлениями от Кубка конфедераций.
- Поделитесь впечатлениями от России, пожалуйста.
- Very good! (Очень хорошо, - Прим. ред.), - приводит слова Роналдо корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили
Напомним, сборная Германии в финале Кубка конфедераций обыграла Чили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ларс Штиндль на 21-й минуте.
Таким образом, Германия впервые стала победителем Кубка конфедераций.
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