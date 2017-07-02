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Тедди Атлас: В бою с Пакьяо Хорн очень старался, но он не победил

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Тренер Тедди Атлас поделился своим мнением о поединке Мэнни Пакьяо - Джефф Хорн. 

- Они отдали  большую победу Хорну, местному парню, за то, что он очень старался в ринге. Но победу должны давать не за то, что ты старался, а за то, что ты действительно выиграл, - заявил Атлас.

Напомним, 12-раундовый бой прошел на 55-тысячной арене «Санкорп Стэдиум» в австралийском Брисбене и завершился победой хозяина ринга единогласным решением судей – 117:111, 115:113, 115:113.

Для филиппинца это поражение стало седьмым в карьере, при 59 победах, 38 из которых нокаутом. В активе Хорна теперь 17 побед (11 – нокаутом), одно поражение и одна ничья.

Филиппинская сказка с ужасным концом. Как Пакьяо проиграл Хорну

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